Из аэропорта «Казань» в июле откроется новый регулярный рейс в Томск

Из аэропорта «Казань» 3 июля откроется новый регулярный рейс в Томск. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По средам самолет будет вылетать из Казани в 1.50 и прибывать в Томск в 9.00. Обратный вылет назначен на 10.10 с посадкой в аэропорту столицы Татарстана – 9.20.

По воскресеньям вылет из Казани запланирован на 1.15, прибытие в Томск – 8.25. Обратный вылет состоится в 9.35, прибытие в столицу Татарстана в 9.05.

«Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Томске на четыре часа опережает московское. Продолжительность перелета составит более трех часов», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, этот рейс обеспечит увеличение частоты полетов перевозчика из Санкт-Петербурга в Томск через аэропорт Казани. То есть помимо прямого авиасообщения пассажирам станут доступны трансферные перелеты по маршруту со стыковкой в Казани.