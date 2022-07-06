Компания Nordwind до конца года запустит четыре новых авиарейса из Казани

Компания Nordwind планирует до конца этого года запустить четыре новых авиарейса из столицы Татарстана. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Мы разработали на ближайшие три года программу маршрутной сети, и осенью компания Nordwind планирует открыть четыре новых направления: Новокузнецк, Иркутск, Бишкек и Грозный», – рассказал Романцов.

Сейчас активно развивается внутренний туризм, и открытие каждого нового направления активно способствует этому развитию, отметила зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева.

«Наш регион обладает хорошим туристическим потенциалом, поэтому новые авиационные направления активно способствуют развитию туризма, как в Татарстане, так и в регионах, куда будет проложен новый маршрут», – сказала Балахонцева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Томск, которые будут выполняться два раза в неделю.