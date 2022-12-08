Компания «Логистика и точка» подала в ФАС ходатайство о покупке бизнеса HAVI в России

ФАС получила от компании «Логистика и точка» ходатайство о приобретении российского бизнеса HAVI — логистического партнера McDonald's, сообщило ведомство в своем телеграмм-канале.

Группа HAVI специализируется на управлении цепочками поставок, упаковки, логистики и переработки отходов. В сообщении говорится, что антимонопольная служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынки присутствия группы HAVI в России.

Ранее РБК рассказывал о том, что Александр Говор, владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка», купит все российские активы Havi. Сотрудники компании, включая руководство, сохранят свои рабочие места.

Отмечалось, что в периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика — и точка».

Как ранее писал «Татар-информ», сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе из России после начала спецоперации на территории Украины. Заведения, находившиеся под непосредственным управлением американской компании, закрылись сразу. Франчайзи продолжали работать, но потом также прекратили работу для ребрендинга. Они затем открылись под собственным брендом «Вкусно и точка».