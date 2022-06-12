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Ру Тат
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Экономика
12 июня 2022  10:45

Гендиректор раскрыл новое название российской сети «МакДональдс»

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Гендиректор компании, управлявшей российскими ресторанами «МакДональдс», Олег Пароев рассказал, как теперь будут называться рестораны сети. Они откроются под вывеской «Вкусно и точка».

«Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка"», — передает слова Пароева ТАСС.

Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» объявила об уходе из России после начала спецоперации на территории Украины. Заведения, находившиеся под непосредственным управлением американской компании, закрылись сразу. Франчайзи продолжали работать, но потом закрылись для ребрендинга. Теперь рестораны откроются уже под собственным брендом.
 

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