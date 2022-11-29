Компания из Менделеевска поставит оборудование азербайджанской «Азнефти»

Компания «Промтехкомплект-Межрегион» из Менделеевска в 2023 году поставит компании «Азнефть», которая входит в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики, нефтегазовое оборудование для проведения опытных промысловых испытаний. Соглашение было подписано сегодня после татарстано-азербайджанского делового форума.

Этому предшествовали два года переговоров. Речь идет о нефтегазовом оборудовании из стеклопластика. Это инновационная продукция, которая в России уже активно применяется и «Татнефтью», и другими нефтяными компаниями, серьезно повышая эффективность добычи нефти. Оно чуть дороже, чем обычные стальные изделия, но с точки зрения срока службы и эффективности превышает их в разы.

Руководитель машиностроительного кластера РТ, советник главы Минпромторга Татарстана Сергей Майоров рассказал агентству, что это лишь «первая ласточка», хотя переговоры с Азербайджаном ведутся уже много лет.

Обсуждаются также поставки другого нефтегазового и энергетического оборудования, автомобильной техники на метане, вторичная переработка шин и т.д. «Сейчас также начали проводить переговоры по оборудованию для стройиндустрии. Посмотрим, насколько они увенчаются успехом. Это тоже инновации, которые родились в нашей республике», — добавил он.

Подробнее о визите татарстанской делегации в Азербайджан читайте в материале «Татар-информа» — «Исторически связывают тёплые дружественные отношения»: Зачем Минниханов ездил в Баку?