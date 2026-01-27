news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 27 января 2026 12:34

Компания из Китая планирует организовать в РТ за 70 млн долларов производство керамики

Читайте нас в
Телеграм

Представители китайской компании Hangzhou Nabel Holding Group Co. Ltd. презентовали в Агентстве инвестиционного развития Татарстана проект строительства завода по производству высококачественной керамики на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай».

В случае реализации проекта общий объем инвестиций составит 70 млн долларов. Завод будет производить керамическую плитку и индивидуальные керамические изделия для дома. Предполагается, что в результате будет создано от 800 до 1000 новых рабочих мест.

После завершения встречи ее участники посетили производственные парки и особые экономические зоны Татарстана для определения потенциальной площадки для размещения предприятия.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов назвал Китай стратегическим партнером, который очень важен для республики.

Видео: t.me/chinarussiaforum.

читайте также
Минниханов: Китай – наш стратегический партнер, который очень важен для нас
#татарстан и китай #АИР РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026