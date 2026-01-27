Компания из Китая планирует организовать в РТ за 70 млн долларов производство керамики

Представители китайской компании Hangzhou Nabel Holding Group Co. Ltd. презентовали в Агентстве инвестиционного развития Татарстана проект строительства завода по производству высококачественной керамики на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай».

В случае реализации проекта общий объем инвестиций составит 70 млн долларов. Завод будет производить керамическую плитку и индивидуальные керамические изделия для дома. Предполагается, что в результате будет создано от 800 до 1000 новых рабочих мест.

После завершения встречи ее участники посетили производственные парки и особые экономические зоны Татарстана для определения потенциальной площадки для размещения предприятия.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов назвал Китай стратегическим партнером, который очень важен для республики.

Видео: t.me/chinarussiaforum.