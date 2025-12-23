news_header_top
Экономика 23 декабря 2025 15:16

Минниханов: Китай – наш стратегический партнер, который очень важен для нас

Китайская Народная Республика является стратегическим партнером не только для России в целом, но и для Татарстана в частности. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Он отметил, что товарооборот Татарстана с Китаем в прошлом, 2024 году был больше, чем в нынешнем, что связано с санкциями. «Пока окончательных цифр нет, но есть спад, связанный с санкциями», – пояснил Минниханов.

Раис РТ также упомянул международный форум «РОСТКИ», который, по его словам, с каждым годом вызывает всё больший интерес с обеих сторон.

