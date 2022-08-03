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Экономика
3 августа 2022  19:53

Компания Huawei закрыла свой российский интернет-магазин

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Китайская компания Huawei, производящая смартфоны и ноутбуки, закрыла свой российский интернет-магазин Vmall. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме... На товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия», — сказано в заявлении производителя. 

Huawei начал закрывать свои торговые точки в России в начале лета. Уже к 8 июня четыре из 19 магазинов на территории страны прекратили работу. Источник агентства, близкий к китайской компании, утверждает, что основная причина закрытия официальных торговых точек нехватка продукции на складах в РФ и уменьшение спроса на смартфоны.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса многие зарубежные компании приняли решение покинуть российский рынок или приостановить свою деятельность на территории РФ.

#антироссийские санкции #закрытие магазинов
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