Компания Flydubai возобновляет рейсы из Казани и других городов в Дубай

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Авиакомпания Flydubai начинает восстанавливать свою полетную программу, включая рейсы из столицы Татарстана. Об этом в Telegram-канале рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Перевозчик заявил для выполнения рейсы из Дубая в Казань, Махачкалу, Минводы, Москву и Новосибирск», – пояснил представитель ведомства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта столицы РТ, рейс FZ 974 компании Flydubai направлением Казань – Дубай, запланированный на 1.10 15 июня, должен вылететь на час и десять минут позже, в 2.20.

Как сообщал «Татар-информ», накануне авиаперевозчик Flydubai на фоне израильских ударов по Ирану отменил 22 рейса в Дубай, запланированных на 13 и 14 июня из десяти российских аэропортов, включая Казань.

Из других эмиратских авиаперевозчиков два, Emirates и Etihad Airways, рейсы не отменяли. Две других компании, Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi, пошли на временную отмену рейсов в РФ и некоторые иные страны, уточнил пресс-секретарь Росавиации.

Кроме того, добавил Кореняко, рейсы в ОАЭ (до 50 за неделю) выполняют также пять российских авиакомпаний. Билеты, по его словам, имеются в обоих направлениях.