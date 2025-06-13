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Общество 13 июня 2025 16:51

Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса в Дубай, включая перелет из Казани

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Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса в Дубай, включая перелет из Казани
Фото: © «Татар-информ»

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай, запланированных на 13 и 14 июня из десяти российских аэропортов, включая Казань. Причиной стали ограничения в воздушном пространстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного нападением Израиля на Иран. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на информацию от авиакомпании.

«Перевозчик Flydubai, по данным на 14:00 мск, отменил 22 рейса за 13-14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России, проинформировали агентство в авиакомпании… Общее количество пассажиров на отмененных рейсах – 3 тысячи», — говорится в сообщении.

Информация на сайте международного аэропорта Казани подтверждает, что рейс в Дубай, запланированный на 14 июня в 01:10, также отменен.

#Аэропорт Казани #дубай #отмена рейсов
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