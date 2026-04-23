Компания «Флот РТ» планирует сделать ежегодным рейс Казань – Набережные Челны

Новое речное направление Казань – Набережные Челны запустят 1 мая, его работа продлится до 30 августа. Рейс планируется сделать ежегодным и вводить на маршруте дополнительные остановки. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Расписание уже сформировано. В 8.30 судно будет выходить из Казани и прибывать в Набережные Челны в 14.20. Обратно из Набережных Челнов оно выходит на следующий день в 13 часов и прибывает в Казань в 18.50. В субботу еще одно судно выходит из Казани, и оно возвращается в воскресенье в столицу Татарстана», – рассказал он.

Из Казани судно будет отправляться по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов – по субботам и воскресеньям. На маршруте будут задействованы «Метеоры 2020», приобретенные компанией в конце навигации прошлого года.

«Мы их уже успели испытать в октябре и ноябре прошлого года. Оба судна себя очень хорошо зарекомендовали», – отметил Лизалин.

Сейчас на маршруте предусмотрены остановки в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Однако, по словам гендиректора компании, уже к середине навигации планируется ввести остановку в Камском Устье, а в дальнейшем – и в Рыбной Слободе.

«Будем принимать обратную связь от наших пассажиров по этому направлению. В будущем возможно увеличение количества рейсов. И, конечно, в следующие периоды будем расширять остановки. Это уникальный проект, к которому мы давно шли. На регулярной основе такой рейс был только при Советском Союзе», – заявил Лизалин.

Полный билет из Казани до Набережных Челнов стоит 2 тыс. рублей, льготный – 1,6 тыс. рублей.

«В пятницу или субботу из Казани можно совершить тур с одной ночевкой в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Соответственно, вернуться на следующий день – в субботу или воскресенье. Этот маршрут работает и в обратную сторону. Маршрут работает по принципу метро – можно на любой пристани сесть, на любой пристани выйти. В каждой точке есть инфраструктура, есть, кто встречает, где разместиться», – добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

