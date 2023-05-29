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Компания «Флот РТ» этим летом начнет работать на «Метеорах-2020» и судне проекта А-217
Учрежденная Татарстаном для развития внутренних пассажирских перевозок компания «Флот РТ» начнет работу уже этим летом. Об этом «Татар-информу» стало известно из собственных источников.
Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в ближайшее время должен передать судоходной компании два новых «Метеора-2020» и судно проекта А-217. Генеральный директор «Судостроительной корпорации „Ак Барс“» Ренат Мистахов подтвердил, что передача судов «Флоту РТ» должна состояться в июне-июле этого года.
«Новые суда мы ориентируем на внутренний туристический бизнес. Будем пытаться обкатать их сначала в Татарстане, чтобы на будущий год уже можно было ставить на другие линии», — рассказал «Татар-информу» генеральный директор «Флота РТ» Роман Лизалин. По его словам, в дальнейшем компания намерена использовать «Метеоры» на межрегиональных перевозках.
Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Пассажиры сразу почувствуют комфорт»: «Флот Татарстана» поставят на крылья «Метеоров».
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