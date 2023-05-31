Компания «Флот РТ» будет развивать местные, межрегиональные перевозки и туризм

В концепции недавно созданной в Татарстане компании «Флот РТ» сделан акцент на нескольких направлениях. Основных — три. Об этом «Татар-информу» рассказал ее генеральный директор Роман Лизалин.

«Прежде всего мы считаем себя социально направленным предприятием, поэтому на первом месте — внутренние социальные перевозки. То, ради чего мы и родились, — пояснил собеседник агентства. — Второе — туризм, а третье — межрегиональные пассажирские перевозки».

По словам Лизалина, подобных компаний существует много. Какие-то из них больше направлены на внутренние социальные перевозки. «Они даже не замахиваются на внешний туризм: занимаются „социалкой”, и всё. Другие, наоборот, ориентированы только на него. У них большие круизные суда, и им абсолютно неинтересны внутренние маршруты. А мы хотим всё это объединить: развивать и те, и эти направления», — поделился планами он.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: Роман Лизалин: «Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд!»