Компания А7 заявила, что новые санкции США не повлияют на ее работу

Новые санкции США не повлияют на работу системы международных расчетов А7. В компании считают новые ограничения подтверждением эффективности созданной за последние годы альтернативы мировой финансовой системе, сообщила пресс-служба А7.

В компании заявили, что сам факт такого внимания подтверждает эффективность построенной системы, и назвали санкции против себя признанием этой эффективности. По словам представителей А7, созданная инфраструктура позволяет бизнесу проводить расчеты эффективно и оперативно вне зависимости от геополитической конъюнктуры.

В А7 категорически опровергли обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями, назвав их ложью и клеветой. Компания заявила, что никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры.

По словам представителя компании, для проверки клиентов используется современная многоуровневая система комплаенса, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организаций, чья деятельность нарушает требования.

В компании также отметили, что А7 создана для обеспечения бесперебойных расчетов российского рынка, против которого введены ограничительные меры. Параллельно она обслуживает третьи страны, не имеющие отношения к санкциям, обеспечивая легальные экспортно-импортные операции с товарами народного потребления и сырьевой продукцией.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против российской платежной системы A7 в рамках направленной против Ирана операции «Экономический изгой».

Помимо заморозки активов системы в США, ограничительные меры предусматривают полный запрет для американских граждан на ведение бизнеса с субагентами компании. Также выпущено предупреждение, призванное помочь финансовым организациям выявлять активность, связанную с сетью A7, и сообщать о ней.