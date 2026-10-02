США из-за Ирана ввели санкции против российской платежной системы A7

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против российской платежной системы A7 в рамках направленной против Ирана операции «Экономический изгой». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ответственное за санкции Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), обосновывая введение рестрикций, охарактеризовало A7 как «крупную транснациональную преступную организацию».

Помимо заморозки активов системы в США, ограничительные меры предусматривают полный запрет для американских граждан на ведение бизнеса с субагентами компании. Также выпущено предупреждение, призванное помочь финансовым организациям выявлять активность, связанной с сетью A7, и сообщать о ней.

В Минфине США утверждают, что A7 разработала глобальную сеть субагентов – компаний, специально предназначенных для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, под обычную коммерческую деятельность.

В Штатах полагают, что услугами сети пользовались не только оказавшиеся под санкциями российские фирмы, но и иранский Корпус стражей исламской революции, компании, связанные с иранским «теневым флотом», и радикальное палестинское движение ХАМАС, а также киберпреступники.

«Министерство финансов [США] демонтирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы», – прокомментировал сегодняшнее решение руководитель ведомства Скотт Бессент. Ранее он, объявляя в августе о начале операции «Экономический изгой» – «экономической атаки на финансовые связи Ирана по всему миру», пообещал «затянуть петлю» и заблокировать все потенциальные источники дохода КСИР.

Платформа международных платежей A7 принадлежит компании «А7-агент», генеральный директор которой – перебравшийся в Россию молдавский бизнесмен и политик Илан Шор. Она позволяет переводить средства в любые страны с комиссией 0,3% и предлагает первый в мире рублевый стейблкоин А7А5. OFAC впервые ввело санкции против фирмы еще в августе 2025 года, но они были менее суровыми.