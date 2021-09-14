Компании «ТАИФа» перед сделкой с «СИБУРом» выплатят 28 млрд рублей дивидендов

Акционеры «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (входят в группу «ТАИФ») решили выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года на общую сумму 27,8 млрд рублей. Об этом говорится в официальных сообщениях компаний.

Внеочередные собрания, на которых были приняты решения о выплате дивидендов, прошли 8 сентября. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям обеих компаний, будет составлен по данным реестра на 20 сентября. Выплатить их планируется до 25 октября 2021 года.

«Казаньоргсинтез» выплатит 5,745 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на каждую привилегированную акцию, суммарно — 10,3 млрд рублей. «Нижнекамскнефтехим» — 9,538 рубля как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, всего — 17,5 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» направят своим акционерам по 70% от чистой прибыли за первое полугодие 2021 года. Промежуточные дивиденды компании выплатят впервые.

Ранее сообщалось, что общая сумма дивидендов от обеих компаний, полагающаяся «ТАИФу», исходя из официальных данных, составляет около 19 млрд рублей.

В настоящее время идет процесс объединения нефтегазохимических бизнесов ПАО «СИБУР Холдинг» и «ТАИФа». На первом этапе действующие акционеры «ТАИФа» передадут контрольный пакет акций компании в обмен на 15-процентную долю в «СИБУР Холдинге». Сделка должна завершиться до 30 сентября. Оставшийся пакет акций «ТАИФа» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

«Выплаты дивидендов относятся к периоду до совместной работы / объединения „ТАИФа“ и „СИБУРа“. Действия компаний по распределению доходов от деятельности до сделки зависят исключительно от решений их акционеров. Компании друг друга информируют о дивидендах и выплатах, но соответствующие решения принимаются акционерами каждой компании отдельно. Это их право и не сказывается на условиях объединения», — сообщал ранее ИА «Татар-информ» представитель «СИБУРа».