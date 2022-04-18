Компании СИБУРа в Татарстане отказались от моратория на банкротство

Компании холдинга «СИБУР», действующие в Татарстане, подали заявления об отказе от применения моратория на банкротство, следует из данных информационного ресурса «СПАРК».

Заявления подали компании «ТАИФ», ТГК-16, «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Сведения внесены в единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Председатель Правительства Михаил Мишустин 28 марта этого года подписал постановление о введении в России моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября 2022 года. Таким образом Правительство РФ решило поддержать предприятия в условиях западных санкций.

Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать банкротство должников. Вместе с тем компании, подпавшие под мораторий, не вправе выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций). Избежать этого ограничения компании могут, заявив об отказе от моратория, сообщал Финмаркет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.