Компании, производящие товары из переработанных отходов, получат господдержку

С 2023 года компании и индивидуальные предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, смогут получать господдержку. На эти цели выделят часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора, сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Сумма средств, выделяемая предпринимателям, будет рассчитываться исходя из количества переработанного вторсырья. Правила для точного расчета субсидий определит Российской экологический оператор.

Такое решение было принято в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в 2019 году для решения проблемы незаконных свалок и сокращения объемов вывозимого на полигоны мусора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют реализовать пилотный проект по вовлечению пластика во вторичную переработку с участием промышленных предприятий.