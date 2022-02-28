В Татарстане планируется реализовать пилотный проект по вторичной переработке пластика

Пилотный проект по вовлечению пластика во вторичную переработку с участием промышленных предприятий планируется реализовать в Татарстане.

Запустить такой проект предложила управляющий директор направления «Развитие и инновации» компании «СИБУР» Дарья Борисова на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга».

По ее словам, использованный пластик можно превратить «из мусора в полезное сырье для нефтехимии и нефтепереработки».

Борисова сообщила, что к 2025 году в Евросоюзе до 10 млн тонн переработанного пластика будет использоваться при производстве новых продуктов, а производители полимеров обязуются увеличить долю вторичных материалов от 10 до 20% в общем объеме сырья.

Сейчас механическим способом перерабатывается до 10% использованного пластика. Потенциально долю можно увеличить до 50%, однако для этого нужны новые технологии, к примеру, химическая переработка.

Одна из технологий предполагает «выделение смеси с преобладанием одного вида пластика и его химическое разделение на исходные молекулы для дальнейшей полимеризации».

Другая технология – переработка смешанных пластиков: при определенной температуре и давлении смесь разлагается на термолизное масло, похожее по составу на нафту или вакуумный газойль. Такая масса может быть вовлечена в дальнейшую переработку на НПЗ или нефтехимических производствах.

По ее оценке, к 2025 — 2030 году на европейской части России можно было бы таким образом вовлечь в переработку до 2 млн тонн пластиковых отходов.

Мощности установок термолиза по переработке сырья – от 300 тонн до 50 тыс. тонн. «Мы бы хотели создать в Российской Федерации несколько таких установок. Одну из них обязательно здесь (в Татарстане – прим. Т-и) на нашем предприятии», – сказала Борисова.

Она считает, что производство можно было бы разместить на «Нижнекамскнефтехиме».

Также спикер предложила присоединиться к проекту нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане. «Хотелось бы использовать этот потенциал, и мы предлагаем совместно проработать реализацию пилотного проекта с привлечением ППК "Российский экологический оператор" для сбора и сортировки пластика, а также нефтяных компаний для совместной работы над термолизатом и вовлечением его в переработку и реализовать один или два пилотных проекта на территории Татарстана», – отметила Борисова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что тема очень важная. «Нужно полностью поменять нашу ментальность, отношение к полимерам», – сказал он.

Руководитель республики инициировал создание рабочей группы, в которую вошли бы представители власти, региональных операторов по обращению с отходами и промышленных предприятий. «Давайте на базе Татарстана начнем эту работу», – призвал Минниханов и поручил создать рабочую группу Премьер-министру РТ Алексею Песошину.

По мнению Президента Татарстана, нужно посчитать «экономику проекта», и, если ее нет, обратиться за федеральными преференциями.