«Коммунисты России» отказались участвовать в выборах в Госсовет из-за СВО

Альфред Валиев

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанское республиканское отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» отказалось выдвигать своих кандидатов на выборах в Государственный Совет РТ VII созыва из-за продолжающейся специальной военной операции. Соответствующее постановление бюро комитета регионального отделения подписал его секретарь Альфред Валиев.

«<...> пока идет самая настоящая война и обстановка остается тяжелой, все силы Татарстанского отделения партии будут отданы для победы над врагом, который уже пытался нанести воздушные удары по нашему родному Татарстану», — заявляется в документе.

«По этой причине и по причине того, что часть партийцев во главе с лидером и первым секретарем комитета Валиевым А. Р. едет на фронт, Татарстанское отделение партии „Коммунисты России“ не сможет принять участие в предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан», — отмечается в постановлении.

Авторы документа также выражают уверенность, что «страна фактически ведет ожесточенную схватку с объединенными силами США и Европы, осуществившими разрушение Советского Союза в ходе холодной войны и развязавшими открытую войну на Украине, дабы добить Россию».

Соответственно, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация в постановлении называется «крайней и вынужденной мерой для защиты рубежей и целостности нашей страны от экспансионизма Запада и стран Атлантического альянса (НАТО)».

Upd. (8.23): «Да, действительно, сейчас формируется бригада. Со мной поедут примерно пятнадцать человек, среди них офицеры. Поедем мы ориентировочно в течение недели, а, может быть, уже и завтра. Точно сказать не могу, ждем приказа», — рассказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Альфред Валиев.

Депутат Казанской городской Думы Альфред Валиев участвует в специальной военной операции с апреля прошлого года, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Сегодня, 10 июля, — последний день приема документов Центральной избирательной комиссией РТ для выдвижения кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана VII созыва. Он продлится с 9 до 18 часов.