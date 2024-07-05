ЦИК Татарстана заверил списки ряда партий, выдвинувших кандидатов в Госсовет РТ

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана сегодня на своем 55-м заседании заверила списки ряда политических партий, представивших все необходимые для выдвижения кандидатов в Государственный Совет РТ VII созыва документы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

К 5 июля соответствующие документы представили уполномоченные представители региональных отделений четырех партий. Это «Новые люди» (44 кандидата), «Единая Россия» (57), ЛДПР (шесть) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (47).

«Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета Татарстана VII созыва — это очень ответственный этап избирательной кампании, мы должны пройти его четко, слаженно, профессионально. На сегодняшний день свои документы представили 240 кандидатов, из них 154 — по единому республиканскому избирательному округу и 86 — по одномандатным округам», — пояснили в пресс-службе ЦИК.

Период приема документов для выдвижения кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана VII созыва продлится до 10 июля. В рабочие дни он будет проходить с 9 до 18 часов, в выходные — с 8 до 12 часов, в последний день, 10-го числа, — с 9 до 18 часов.