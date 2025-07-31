Коммунальную инфраструктуру Альметьевска обновят на 600 млн рублей

В Альметьевске продолжается масштабное обновление систем водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования работ в 2024–2025 годах составит порядка 600 млн рублей.

Протяженность водопроводных сетей города сегодня составляет 320,9 километра, канализационных – 249,7 километра. Для поддержания их в надлежащем состоянии в 2025 году АО «Альметьевск-Водоканал» направит 26,6 млн рублей по инвестиционно-производственной программе. Из этой суммы 10,5 млн рублей выделено на водоснабжение, 16,1 млн рублей – на водоотведение.

По инвестиционной программе в области водоснабжения и водоотведения дополнительно предусмотрено 49,6 млн рублей. Из них 18,8 млн рублей пойдут на модернизацию водопроводных объектов, а 30,7 млн рублей – на канализационные сети.

Ключевой вклад в масштабную модернизацию вносит федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках этой программы в 2025 году будет выделено еще 487 млн рублей.

Средства направят на реконструкцию магистрального трубопровода от четвертого водоподъема до базы АКСМ (2,7 км), самотечного коллектора (2,6 км) и напорного коллектора (7,7 км). Это позволит демонтировать камеру гашения на улице Бигаш в районе завода «Радиоприбора».

Дополнительно из бюджета Альметьевского района в 2024 году было выделено 22 млн рублей. Из них 17 млн направлены на замену изношенных трубопроводов, 5 млн – на капитальный ремонт канализационных колодцев, в том числе расположенных под проезжей частью.

В городе уже идут ремонтные работы: из 24 запланированных участков сетей водоотведения обновлено 14, а из 167 колодцев отремонтированы 85. Работы продолжаются.

Напомним, в рамках новой республиканской программы в этом году запланировано обновление 100 объектов, включая реконструкцию водопроводных сетей в Нурлате, модернизацию теплоснабжения в поселке Джалиль Сармановского района, а также строительство водовода от Казани до поселка Куюки в Пестречинском районе.

Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.