Коммунальная модернизация: в Пестрецах обновят почти 8 км водопровода на 15 улицах

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В селе Пестрецы стартовали работы по замене магистрального водопровода в рамках республиканской программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Программа начала реализовываться в 2025 году.

В общей сложности в Пестрецах будет обновлено 7,8 километра водопроводных сетей на 15 улицах, где ранее чаще всего происходили прорывы и аварии. Перечень включает улицы Кооперативную, Западную, Мелиораторов, Космонавтов, Гаврилова, Осипова, Овражную, Набережную, Гагарина, Почтовую, Советскую, Лесную, Полевую, Медиков и Дружбы.

На сегодняшний день работы начаты на улице Осипова.

Помимо замены трубопроводов, в селе также запланирован капитальный ремонт водонапорных башен и сетей водоотведения.

Модернизация ЖКХ охватывает и другие населенные пункты района. Так, в рамках программы в 2025 году планируется капитальный ремонт сетей водоотведения в селе Кощаково; капитальный ремонт водонапорных башен в селах Гильдеево и Первое Мая; капитальный ремонт канализационно-насосной станции в селе Ленино-Кокушкино.

Общий объем финансирования работ по Пестречинскому району составит 143 млн рублей.

В рамках новой республиканской программы в этом году запланировано обновление 100 объектов, включая реконструкцию водопроводных сетей в Нурлате, модернизацию теплоснабжения в поселке Джалиль Сармановского района, а также строительство водовода от Казани до поселка Куюки в Пестречинском районе.

Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.