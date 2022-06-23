«Коммерсантъ»: Ретейлеры начали ввозить электронику через параллельный импорт

Российская сеть «Связной» начала ввозить электронику через параллельный импорт (ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя). Об этом со ссылкой на представителя ретейлера пишет газета «Коммерсантъ».

В том числе речь идет о смартфонах и умных часах Samsung, iPhone последнего поколения и игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего таким образом компании удалось расширить ассортимент более чем на 100 товарных позиций.

По информации «Связного», цены на значительную часть гаджетов увеличатся на 10–20% по сравнению с аналогами, ввезенными до начала специальной военной операции России на Украине. По оценке руководства сети, в целом на рынке докризисных запасов хватит на два-три месяца.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — заверили при этом в компании.

Другие крупные ретейлеры не стали подтверждать начало ввоза товаров без разрешения правообладателей. В «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС заявили, что «система продаж соответствует законодательству России». В свою очередь в «МегаФоне» сказали, что запасов гаджетов достаточно для удовлетворения спроса.

Источник газеты в одной из компаний объяснил такое поведение ретейлеров тем, что они по-прежнему рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственная Дума 21 июня приняла закон о легализации параллельного импорта. До этого, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары.