Экономика 31 декабря 2025 10:14

Эксперт о росте акцизов на алкоголь: «Ценники не перепишут за одну секунду»

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский прокомментировал «Татар-информу» информацию о росте акцизов на алкогольные напитки с 1 января 2026 года.

«В ночь на 1 января карета не превратится в тыкву, а ценники на напитки не перепишут за одну секунду. У рынка есть инерция: январь и часть февраля мы проживем на старых товарных запасах», – сообщил эксперт.

По его словам, с 1 января случится подорожание только по новому НДС в 22% вместо прежних 20%.

«Реальное «ценовое похмелье» покупатель ощутит к марту, когда на полки встанут партии, произведенные и привезенные по новым правилам, с новым акцизом и НДС», – считает Московский.

Известно, что акцизы на спиртное повысятся в вилке от 9% до 30%. Сильнее остального алкоголя подорожают тихие вина. Табачная продукция в наступающем году также подорожает: акциз на табак (курительный, жевательный, для кальяна) на 7%, на сигареты – на 11,3%.

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».

