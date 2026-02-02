«Коммерцией там и не пахнет»: в Челнах на транспорт направили более 6 млрд рублей

Фото: nabchelny.ru

Более 6 млрд рублей с 2021 года было выделено на покупку и поддержку городского общественного транспорта в Набережных Челнах, сообщил сегодня на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, около 4,5 млрд рублей пошли на приобретение подвижного состава, еще 1,5 млрд рублей – на компенсацию выпадающих доходов МУП «Горкоммунхоз». Себестоимость проезда в городском транспорте выросла до 80 рублей.

«Коммерцией там и не пахнет. Перевозка одного пассажира стоит 80 рублей, мы перевозим за 46. Разницу покрывает город. Иначе предприятие работать не сможет – это касается и автобусов, и трамваев. Во всем мире это социальная услуга», – подчеркнул мэр. Он отметил, что на эти средства можно было бы построить три новые школы, однако город понимает общественный транспорт как социальную услугу.

Мэр напомнил, что вопрос обеспечения Челнов автобусами большой вместимости начали решать с 2021 года. В прошлом году автобусное предприятие и электротранспорт объединились в МУП «Горкоммунхоз», которое перевезло 44,5 млн пассажиров.

На прошедшей неделе Магдеев выступил на итоговой коллегии Минтранса и подтвердил, что власти будут продолжать развивать городской общественный транспорт, включая электрический.