Власти Казани подтвердили, что в 2023 году стартуют коммерческие поставки Ту-214

Власти Казани подтвердили, что в следующем году начнутся коммерческие поставки в российские авиакомпании среднемагистрального лайнера Ту-214, производимого на Казанском авиазаводе. К 2025 году ежегодный выпуск таких самолетов доведут до 10 бортов. Такими планами на деловом понедельнике поделился замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он отметил, что санкционное давление и уход иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих. Процесс затронул такие крупные предприятия татарстанской столицы, как «Казаньоргсинтез», «КВЗ», «Нэфис Косметикс», «Казанский авиационный завод» и другие.

«На Казанском авиазаводе стартовало производство первых самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать в 2023 году. Первые машины уже находятся в производстве. При этом на предприятии уже сейчас реализуются мероприятия по наращиванию объемов выпуска пассажирских самолетов Ту-214 с выходом на производство до 10 самолетов к 2025 году», – отметил докладчик.

По словам Шакирова, с 2023 года выпущенные на казанском предприятии авиалайнеры начнут поступать в российские авиакомпании.

Напомним, в октябре сообщалось, что на казанском заводе уже началось производство первых Ту-214 для поставок их авиакомпаниям в будущем году. Чтобы нарастить их выпуск, на предприятии приступили к подготовке технологических мощностей. Подробно об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».