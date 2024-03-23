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Общество 23 марта 2024 18:40

Комментатора Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

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Известный телекомментатор, спортивный журналист Василий Уткин был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице при Президенте РФ.

Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет. 53-м году жизни.

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