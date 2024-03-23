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Комментатора Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе
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Известный телекомментатор, спортивный журналист Василий Уткин был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице при Президенте РФ.
Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет. 53-м году жизни.
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