Комментатора Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

Известный телекомментатор, спортивный журналист Василий Уткин был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице при Президенте РФ.

Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет. 53-м году жизни.