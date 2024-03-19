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Спорт 19 марта 2024 19:04

В возрасте 52 лет умер известный комментатор Василий Уткин

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В возрасте 52 лет умер известный комментатор Василий Уткин
Фото: группа футбольного клуба «Эгриси» во «ВКонтакте»

В возрасте 52 лет ушел из жизни известный спортивный комментатор, журналист и владелец ФК «Эгриси» Василий Уткин. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Информация о смерти изначально появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

«Что-то с сердцем. Жуть!» — сказано в сообщении.

UPD: Информацию о смерти Уткина подтвердила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси».

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», – сказано в сообщении во «ВКонтакте».

Василий Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе, отучился 4 курса на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета (не закончил учебу). Известность получил в середине 90-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс» и спортивный журналист, будучи ведущим передачи «Футбольный клуб».
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