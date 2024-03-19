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В возрасте 52 лет умер известный комментатор Василий Уткин
В возрасте 52 лет ушел из жизни известный спортивный комментатор, журналист и владелец ФК «Эгриси» Василий Уткин. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники.
Информация о смерти изначально появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.
«Что-то с сердцем. Жуть!» — сказано в сообщении.
UPD: Информацию о смерти Уткина подтвердила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси».
«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», – сказано в сообщении во «ВКонтакте».
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