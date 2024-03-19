В возрасте 52 лет умер известный комментатор Василий Уткин

Фото: группа футбольного клуба «Эгриси» во «ВКонтакте»

В возрасте 52 лет ушел из жизни известный спортивный комментатор, журналист и владелец ФК «Эгриси» Василий Уткин. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Информация о смерти изначально появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

«Что-то с сердцем. Жуть!» — сказано в сообщении.

UPD: Информацию о смерти Уткина подтвердила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси».

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», – сказано в сообщении во «ВКонтакте».