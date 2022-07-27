Комментатор Скворцов: Является ли Радулов в «Ак Барсе» главной звездой КХЛ? Конечно, нет

Известный телекомментатор Роман Скворцов прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Ак Барс». По словам эксперта, несмотря на возвращение из НХЛ, Радулов не станет главной звездой КХЛ.

«Радулов сейчас главная звезда КХЛ? Думаю, что нет. Потому что звездой КХЛ Радулов был до своего отъезда. Но этот статус нужно подтверждать. Это не работает навсегда. Лучшим ты должен быть на дистанции, а когда нет объективных возможностей для сравнения, то говорить, что Радулов главная звезда – ну нет, конечно», – цитирует Скворцова «Чемпионат».

Кроме того, комментатор отметил, что главной звездой лиги должен стать партнер Радулова по «Ак Барсу» Вадим Шипачев.

«При живом-то Шипачёве. И здесь опять отдельная интрига, что они теперь в одной команде и сейчас они будут выяснять, кто из них главный в "Ак Барсе", а кто не главный даже в Казани. По мне, главная звезда лиги сейчас – Шипачёв. И очень здорово, что такой принципиальный, ненавидящий проигрывать человек, как Радулов, приехал и будет доказывать. В этом плане мотивации у него будет выше крыши. Всегда на Радулова интересно смотреть, когда он горит», – подчеркнул Скворцов.

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