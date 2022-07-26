Игрок «Ак Барса» рассказал, как едва не стал жертвой перестрелки в США

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о том, что чуть не стал участником перестрелки во время игры в США. По словам воспитанника казанского хоккея, однажды он получил пулю в свое окно на кухне.

«Я был готов ко всему, знал, куда еду, знал, что меня ожидает. Единственная сложность была в том, что Сиракьюз оказался криминальным городом. Однажды я получил пулю в свое окно на кухне. Проснулся ночью от выстрелов, посмотрел – стекла на полу. Я был, конечно, немножко в шоке. Я слышал выстрелы, это было в моем сне, мне казалось, что это за стенкой происходит. А в конце сезона мы в кафе сидели, и там человек достал пистолет, начал стрелять по людям.

Это было рядом. Мы были на террасе. Все люди начали кричать, ложиться на пол. Я не понимал, что происходит, увидел, что многие бегут, побежал тоже. Слава богу, все обошлось. Несколько людей получили ранения, сразу приехала полиция, разобралась», – цитирует Мифтахова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после завершения сезона-2020/2021 голкипер отправился в Северную Америку, где подписал контракт новичка с «Тампой». В это межсезонье уроженец Казани Мифтахов вернулся в «Ак Барс».

Ранее еще один молодой вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов перешел в альметьевский «Нефтяник».