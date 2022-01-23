Комментатор Орлов назвал «Рубин» главным разочарованием РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов жестко раскритиковал выступление казанского «Рубина» в летне-осенней части чемпионата России по футболу. Напомним, что команда Слуцкого ушла на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что первую часть чемпионата казанцы завершили серией из четырех поражений подряд.

«Главное разочарование? «Рубин». Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но 10-е место в таблице — перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров. Многое еще зависит от главного тренера. Его состояние сразу передается игрокам», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о переводе в дубль лучшего форварда «Рубина» прошлого сезона Джордже Деспотовича. О скандальной ситуации в казанском клубе ИА «Татар-информ» публиковало большой материал.