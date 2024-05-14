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Общество 14 мая 2024 17:54

Власти Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

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Комитет по транспорту Казани заявил, что маршрут №37а перестал работать после увольнения последнего водителя частной транспортной компании, управляющей этим маршрутом. Сейчас власти города обсуждают возможность сделать маршрут 92 круглогодичным, чтобы без проблемно обслуживать жителей района, пишет «Татарстан 24».

Напомним, ранее в Казани пассажиры маршрута 37а столкнулись с серьезными неудобствами после его отмены. Когда единственный автобус с данного маршрута сняли, то казанцы вынужденно пересели на автобус №92, который уже и без того был набит битком дачниками. В итоге многие не смогли доехать до кладбищ в Родительскую.

Жители также назвали безобразием и сломанные двери в этом общественном транспорте и сезонность маршрута №92. Как говорили казанцы, автобус перестает ездить по дорогам уже 1 ноября. Этим недостатком обеспокоены особенно пенсионеры. По их словам, они не смогут в таком случае добраться до Сухой реки зимой.

#Казань #жалоба #автобус
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