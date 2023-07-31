Комитет по транспорту Казани напомнил о повышении тарифов за парковку с 1 августа

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С завтрашнего дня в Казани на 25 участках муниципальных парковок изменится тариф за их пользование. Об этом напомнили в городском Комитете по транспорту.

Так, на трех участках за 1 час парковки автовладельцам придется заплатить до 50 рублей, на 20 участках — до 70 рублей, на двух — до 100 рублей.

Режим их работы не меняется: воспользоваться парковочными местами можно с 8 утра и до 7 часов вечера, суббота, воскресенье — выходные дни. В ночное время (с 7 вечера и до 8 утра), а также круглосуточно в воскресные и праздничные дни плата за размещение транспортных средств на муниципальных парковках не взимается.

О том, где повысится стоимость стоянки, а где планируется расширить парковочную зону, читайте в материале «Татар-информа».