Комитет по транспорту: Казань не планирует отказываться от электросамокатов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана пока не собираются отказываться от электросамокатов, которые отчасти выполняют роль транспорта «последней мили». Об этом заявил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров, передает РИА Новости.

«Мы пока не планируем отказываться от самокатов. Сегодня они отчасти выполняют роль транспорта "последней мили", который предполагает поездки до 5 километров — до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой», — пояснил чиновник.

Вместе с тем представитель исполкома обратил внимание на то, что водителям электросамокатов важно понимать: они управляют травмоопасным видом транспорта. Соответственно, им следует соблюдать скоростные ограничения.

«Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей», — уточнил он.

Напомнил председатель Комитета по транспорту и о том, что в столице РТ запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках, по пешеходным переходам. По обращениям граждан регулируется расположение зон проката (одна из них, находившаяся у одного из учреждений соцзащиты, была ликвидирована из-за большого числа жалоб пожилых людей).

На прошлой неделе Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете передвижения на электросамокатах по улицам. Необходимой такую меру сочли 54% проголосовавших пользователей, ненужной — 41%.

При этом из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob с 1 по 12 июля, следует, что за полный запрет езды на электросамокатах выступают 25% жителей Казани. Еще 23% поддерживают частичный запрет на использование самокатов в центре города. Не поддерживают подобные ограничения 33% горожан. Впрочем, многие не определились с ответом.