Комитет по развитию туризма: туристы выбирают Казань за гостеприимство и синтез культур

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани на Новогодние праздники ждут большое число туристов. Уже сейчас средняя загрузка отелей оценивается в 65-75%, рассказали «Татар-информу» в городском комитете по развитию туризма.

«Новогодние праздники в Казани традиционно отличаются высокой загрузкой. Этот год тоже не станет исключением. Бронирования [отелей] открыты уже с сентября. На сегодняшний день пиковые даты их загрузки приходятся на 31 декабря, 1-5 января. Средняя загрузка на праздники сейчас оценивается в 65-75%», — прокомментировали в ведомстве.

Популярность Казани в качестве направления для празднования Нового года в комитете объясняют хорошей транспортной инфраструктурой: у города широкая полетная программа, удобное расписание ж/д транспорта, комфортные маршруты для автопутешественников. Также важную роль играет татарстанское гостеприимство, национальный колорит и синтез культур.

«Казань — это город, где история, архитектура, гастрономия и развлечения переплетаются в своем многообразии. Столица Татарстана открыта абсолютно для разных категорий туристов. Каждый найдет здесь что-то свое», — подчеркнули в комитете по развитию туризма.

Напомним, в минувшем году в дни новогодних каникул — с 31 декабря по 8 января — столицу Татарстана посетили около 160 тыс. гостей. Средняя загрузка площадок размещения туристов достигла 78%, а в пиковые дни начала января она доходила до 93%. Годом ранее в Казани зафиксировали почти 140 тыс. туристов, в 2022-ом была аналогичная картина.

Подробнее о том, сколько стоит снять квартиру в столице Татарстана в этот период, какие запросы предъявляют постояльцы к жилью и почему аренда становится популярнее, чем съем номера в отеле, читайте в материале «Наценка на праздник: какой счет выставит Казань туристам за «новогоднюю» аренду жилья».