Комитет по этике РФС: «По Слуцкому было достаточно жесткое решение, максимальный штраф»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал ситуацию со штрафом и условной дисквалификацией главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По словам функционера, наказание наставника казанцев было вполне жестким.

«Нет, по Слуцкому достаточно жесткое решение было. Максимальный штраф. Но я не думаю, что происходящее с этим связано. С чем тогда? Чемпионат напряженный, идут соревнования. Думаю, с этим. Но есть руководители лиг и клубов, которые скажут больше, чем я. Если же говорить в целом, в этом сезоне по сравнению с прошлым больше работы у Комитета по этике не стало, пока примерно одинаковое количество обращений. А вопросы примерно те же, что и в прошлом году, мы их анализировали», — цитирует Андреева «РБ-Спорт».

Стоит отметить, что после игры с «Ростовом» главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий получил максимально возможный штраф в размере 250 тыс. рублей, а также условную дисквалификацию до конца сезона.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал критику судейства со стороны наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.