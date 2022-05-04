Комитет ОКН: Угроза Белой мечети устранена

Фото: Комитет РТ по охране культурного наследия

В Казани благополучно разрешилась ситуация с халатным отношением к Белой (Новослободской) мечети, признанной объектом культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране культурного наследия.

Ранее во время проведения дорожных работ оказалось частично демонтировано бетонное ограждение по периметру мечети. Блоки были перемещены и приставлены к стенам здания.

Это «увеличило силовую нагрузку на объект, который и так находится в аварийном состоянии». В кирпичной кладке были обнаружены трещины, о чем сообщал «Татар-информ».

«Угроза миновала. <…> Обращения Комитета охраны и внимание общественности возымели действие», — отмечают в ведомстве.

Целостность территории нарушила подрядная организация — ООО «Волгадорстрой». Теперь стройфирма сама восстановила бетонный забор и убрала мусор.

Белая мечеть (Одиннадцатая соборная, Новослободская, Большая каменная) находится по адресу: ул. Кызыл Татарстан, д. 20. По информация Шигабутдина Марджани, деревянная мечеть на месте современной была построена в 1741 году после образования в этой местности Ново-Татарской слободы.

Каменную мечеть возвели в 1801–1805 годах на средства купца Ракый бая из деревни Урнашбаш. При традиционном объемно-планировочном решении здания в его оформлении использованы стилизованные формы средневековой булгарской и татарской народной архитектуры, а также элементы архитектуры классицизма.