Комитет Гущина выявил угрозу сохранности Белой мечети в Казани

Комитет Татарстана по охране культурного наследия выявил признаки халатного отношения к объекту культурного наследия «Новослободская мечеть», более известной как Белая. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель комитета Иван Гущин.

«Белая мечеть на улице Кызыл Татарстан, 20 оказалась в опасности. Во время проведения дорожных работ в рамках развития большого казанского кольца частично демонтировано бетонное ограждение по периметру мечети. Блоки перемещены и приставлены к стенам здания, что увеличило силовую нагрузку на объект, который и так находится в аварийном состоянии. В результате осмотра проведенного сотрудниками комитета выявлены трещины в кирпичной кладке. Кроме того, на территории объекта сгружается строительный мусор», – отметил Гущин.

Согласно информации на паспорте объекта, генеральным подрядчиком дорожных работ является ООО «Волгадорстрой».

«Комитетом принимаются соответствующие меры реагирования. Направлено обращение в правоохранительные органы», – уточнил Иван Гущин.

Напомним, Белая мечеть была построена в 1801–1805 годах. Это памятник культовой архитектуры, в котором при традиционном объемно-планировочном решении использованы стилизованные формы средневековой булгарской, татарской народной архитектуры и элементы архитектуры классицизма.