Комитет ОКН Татарстана подготовит пакет документов для реставрации мечети Марджани

Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия подготовит пакет документов для реставрации старейшей казанской мечети «Марджани», которая входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель ведомства Иван Гущин.

«По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова будет подготовлен необходимый пакет документов для возможности проведения работ на объекте федерального значения», – сказал Гущин.

Руководитель комитета подчеркнул, что Президент Татарстана всегда внимательно оценивает состояние признанных памятников архитектуры, которые являются символами города.

«Одним из них безусловно является мечеть “Марджани”. Это та доминанта, вокруг которой на протяжении более двухсот лет складывалась историческая застройка этого района. Одна из первых каменных мечетей в городе является уникальным памятником национального зодчества XVIII века. Последняя реставрация здания проводилась в 2005 году и объект нуждается в плановых ремонтно-реставрационных работах», – пояснил Гущин.

Мечеть «Марджани» построена в 1766–1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Императрицы Екатерины II, полученному во время её приезда в Казань. На строительство мечети 62 человека собрали 5 тыс. рублей. Здание построено в традициях татарской средневековой архитектуры мечетей с минаретом на крыше и стилевых формах провинциального барокко.

Напомним, вчера во время обхода исторического центра Президент РТ Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ мечети Марджани. В числе прочего в порядок должны привести фасад и крышу мечети. Предполагается, что реставрационные работы пройдут в несколько этапов.