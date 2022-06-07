Комитет Госсовета РТ одобрил кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером

Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству одобрил кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером – министром промышленности и торговли республики. Его на эту должность предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Олег Коробченко является ярким примером целеустремленности, по праву пользуется авторитетом среди руководителей промышленных предприятий, активный общественный деятель, автор нескольких социальных проектов. С 2019 года – депутат Госсовета РТ. Его предшественник Альберт Каримов ушел на повышение в Министерство промышленности и торговли России, где будет курировать вопросы развития автопрома и машиностроения», – сказал на заседании парламентского комитета первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

Он высказал убеждение, что «опираясь на свои высокие бизнес-компетенции, незаурядные личностные качества, Олег Коробченко справится с поставленными задачами в должности заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли Татарстана», а также даст новый импульс развитию промышленности республики в непростой социально-экономической ситуации.

Олег Коробченко отметил, что поставил задачу перед сотрудниками Министерства промышленности и торговли помогать предприятиям.

«Главная задача, которую я обозначил, – заниматься не сколько статистикой, анализом, бумажной работой, сколько помогать нашим предприятиям, промышленникам, чтобы они укрупнялись, расширялись, вели экспансию своих производств в Крыму, Сибири, захватывали рынки не только в России, но и за ее пределами. Наша главная задача – быть им помощниками. Сейчас разрабатываем программу-проект того, чем министерство будет полезно для наших компаний», – подчеркнул он.

Члены Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству единогласно поддержали кандидатуру Олега Коробченко и рекомендовали парламенту согласовать его назначение заместителем Премьер-министра – министром промышленности и торговли. Этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственного Совета РТ.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о назначении Олега Коробченко исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли, о чем сообщал «Татар-информ».