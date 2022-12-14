Комитет Госдумы поддержал проект закона об исламском банкинге

Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня одобрил законопроект об исламском банкинге и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Документ предполагает проведение на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима, передает ТАСС. Пилотный проект планируется провести в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Подробнее о нормах законопроекта в материале «Нам сегодня ближе исламские страны»: почему форсируют партнерский банкинг в России».