Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Комитет ГД рекомендовал принять проект об изменении МРОТ
Комитет Госдумы по социальное политике рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект закона об установлении МРОТ в стране в следующем году на уровне 22 440 рублей, сообщает РИА Новости.
Законопроект был внесен в Госдуму кабмином РФ. В пояснительной записке подчеркивается, что документ подготовлен с целью реализации задачи, которую поставил Президент страны, по увеличению МРОТ опережающими темпами.
Ранее сообщалось, что двукратное увеличение МРОТ включат в национальный проект «Кадры».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»