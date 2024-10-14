Комитет ГД рекомендовал принять проект об изменении МРОТ

Комитет Госдумы по социальное политике рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект закона об установлении МРОТ в стране в следующем году на уровне 22 440 рублей, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином РФ. В пояснительной записке подчеркивается, что документ подготовлен с целью реализации задачи, которую поставил Президент страны, по увеличению МРОТ опережающими темпами.

Ранее сообщалось, что двукратное увеличение МРОТ включат в национальный проект «Кадры».