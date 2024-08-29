Двукратное повышение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

Двукратное повышение минимального размера оплаты труда в России отразят в новом национальном проекте «Кадры». Достичь этого в стране планируют к 2030 году. Такое поручение дал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин после тематической стратегической сессии, сообщает пресс-служба Правительства.

Национальный проект должен быть доработан к 1 сентября. К этому сроку будут проработаны вопросы финансирования мероприятий, в том числе по развитию молодежного предпринимательства, отражены показатели по текущей ситуации с обеспечением кадрами и трудоустройством молодых специалистов по специальности.

Последнему в том числе поспособствует координация с национальным проектом «Молодежь и дети». Для организации временной занятости учащихся и выпускников в период обучения и для дальнейшего трудоустройства будет создан специальный механизм взаимодействия со службами занятости и работодателями.

Также в нацпроекте предусмотрят приоритет подготовке специалистов по инженерным направлениям, включат мероприятия по подготовке кадров в сфере ИИ. Актуализировать кадровую потребность в стране в том числе позволит проведение специальных опросов.