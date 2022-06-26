Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту

Комитет Государственной Думы России по обороне предложил разрешить служить по контракту выпускникам школ сразу после призыва в армию. Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» размещен в думской базе данных.

Статью 34 закона предлагается дополнить фразой о возможности заключить контракт для граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих «на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, заключить первый контракт служащий по призыву может только после трех месяцев, проведенных в рядах российской армии. Кроме того, на сегодняшний день для этого необходимо наличие как минимум среднего специального образования.

Таким образом, в случае принятия новеллы поступать на контрактную службу смогут выпускники не только техникумов и профессиональных училищ, но и средних школ. Это означает снижение не только возрастного, но и образовательного ценза.

Поправки подготовлены председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, генерал-полковником в отставке, и рядом других депутатов. Их предполагается рассмотреть на заседании нижней палаты парламента, которое состоится 28 июня.

Против инициативы депутатов Госдумы высказался сенатор Сергей Цеков. «Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошел срочную службу и знает, что такое армия», — заявил член Совета Федерации РИА Новости.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхнюю возрастную границу для военной службы по контракту. Это произошло примерно через три месяца после начала специальной военной операции на Украине.