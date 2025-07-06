Комиссия СПЧ предложила Азербайджану снизить напряженность в отношениях с Россией

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в отношениях с Россией. Об этом сообщается в Телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — говорится в заявлении.

Кроме того, комиссия СПЧ обратилась к профильным министерствам и ведомствам Азербайджана с просьбой содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.

«Считаем крайне важным устранить возникший раскол и вернуться на путь стратегического межгосударственного партнерства, основанного на принципах партнерства, гуманности, справедливости и верховенства международного гуманитарного права», — говорится в заявлении комиссии.

Напомним, что 28 июня в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к нескольким убийствам в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В рамках расследования были задержаны восемь подозреваемых.

По имеющейся информации, один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти еще одного задержанного устанавливаются. Их тела были отправлены из Екатеринбурга в Баку, где местные судебно-медицинские эксперты обнаружили следы насилия. После этого Азербайджан выразил протест российской стороне.

Ситуация привела к отмене мероприятий с участием России в Азербайджане. Помимо этого, были задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Между странами произошел обмен нотами протеста, в МИД обеих государств вызывались дипломаты.