Захарова: Доступ консульства к задержанным россиянам в Баку согласован

Доступ сотрудников консульства к 13 задержанным в Азербайджане российским гражданам согласован. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — заявила она.

Напомним, что 28 июня в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к нескольким убийствам в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В рамках расследования были задержаны восемь подозреваемых.

По имеющейся информации, один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти еще одного задержанного устанавливаются. Их тела были отправлены из Екатеринбурга в Баку, где местные судебно-медицинские эксперты обнаружили следы насилия. После этого Азербайджан выразил протест российской стороне.

Ситуация привела к отмене мероприятий с участием России в Азербайджане. Помимо этого, были задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Между странами произошел обмен нотами протеста, в МИД обеих государств вызывались дипломаты.