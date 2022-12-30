«Комфортно для прогулок»: стало известно, какая погода будет в Казани в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Казань будет находиться под влиянием северо-западного циклона. Это значит, что в городе установится комфортная для прогулок погода – будет оттепель, легкий мороз и снежок, рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы будем находиться под влиянием большого циклона, пришедшего с северо-запада, и атмосферных фронтов. Этот циклон принесет оттепель и осадки в виде снега 31 декабря, а также в виде дождя и снега первого января. 31 декабря в Казани днем будет минус четыре градуса. В ночь на первое января столбик термометра опустится до минус шести градусов. Днем в столицу Татарстана придет оттепель», – отметил профессор КФУ.

В первые дни января при оттепели возможны слабо-положительные температуры воздуха, добавил метеоролог. Согласно средним многолетним значениям, в этот период в норме среднесуточная температура воздуха в Казани должна составлять —10 градусов. Таким образом, в начале января ожидается значительная положительная аномалия.

Подробнее о погоде в новогоднюю ночь и в Рождество в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».