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Здоровье
15 ноября 2021  08:45

Комбинация «Спутника V» и вакцины от гриппа может усилить их эффект

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Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усилить их эффект. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу», – сказал глава ведомства.

Ранее в РФПИ рассказали, что препарат «Спутник Лайт», который представляет собой первый компонент «Спутника V», показал высокую безопасность при сочетании с другими вакцинами от Covid-19. 

#грипп #Коронавирус #михаил мурашко
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