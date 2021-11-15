Комбинация «Спутника V» и вакцины от гриппа может усилить их эффект

Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усилить их эффект. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу», – сказал глава ведомства.

Ранее в РФПИ рассказали, что препарат «Спутник Лайт», который представляет собой первый компонент «Спутника V», показал высокую безопасность при сочетании с другими вакцинами от Covid-19.