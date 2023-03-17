Комаров упомянул Татарстан среди регионов, регулярно демонстрирующих высокие показатели

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое прошло сегодня в Самаре под председательством полпреда Игоря Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники встречи обсудили реализацию мер по улучшению делового климата и поддержку инвестиционной активности для обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По оценке Игоря Комарова, в целом экономическая ситуация в Приволжье остается стабильной и соответствует общероссийским тенденциям. По ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост. В частности, в 2022 году инвестиции в основной капитал увеличились на 3,5% по сравнению с 2021-м. Отмечается рост индекса промышленного производства, индекса производства продукции сельского хозяйства и объема ввода жилья.

«Безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. В округе сформировалась группа регионов-лидеров, ежегодно демонстрирующих высокие показатели. В их числе Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и Самарская область», — подчеркнул докладчик.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Полпред Президента РФ в ПФО также напомнил, что одной из ключевых задач, поставленных российским лидером Владимиром Путиным, является укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. В связи с этим он назвал приоритетом применение бережливых технологий и инновационных высокотехнологичных решений на базе традиционных и перспективных экономических специализаций регионов округа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов удостоен благодарности Владимира Путина за вклад в развитие Татарстана.